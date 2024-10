L’evento sulla blue economy continua: il convegno sul settore agroalimentare bio ad Ancona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma itinerante di StartAn prosegue senza sosta, portando un nuovo appuntamento dedicato alla blue economy e alla sostenibilità nel settore agroalimentare. Questo incontro si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla fiera delle startup e dell’imprenditoria giovanile, prevista ad Ancona dal 13 al 15 novembre, grazie al bando ANCI ‘Giovani e Impresa’, vinto dall’amministrazione comunale. Appuntamento con sostenibilità e innovazione L’incontro si terrà venerdì 18 ottobre alle 14:30 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, nello specifico nel Polo Montedago . Il convegno, in collaborazione con Coldiretti Ancona, si propone di creare un’occasione di discussione e di networking attorno a temi di rilevanza attuale nel settore agroalimentare bio. Gaeta.it - L’evento sulla blue economy continua: il convegno sul settore agroalimentare bio ad Ancona Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma itinerante di StartAn prosegue senza sosta, portando un nuovo appuntamento dedicato allae alla sostenibilità nel. Questo incontro si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla fiera delle startup e dell’imprenditoria giovanile, prevista addal 13 al 15 novembre, grazie al bando ANCI ‘Giovani e Impresa’, vinto dall’amministrazione comunale. Appuntamento con sostenibilità e innovazione L’incontro si terrà venerdì 18 ottobre alle 14:30 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, nello specifico nel Polo Montedago . Il, in collaborazione con Coldiretti, si propone di creare un’occasione di discussione e di networking attorno a temi di rilevanza attuale nelbio.

