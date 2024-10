Panorama.it - Le illusioni della patrimoniale

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amici francesi residenti in Italia hanno già chiuso i conti correnti che avevano a Parigi e si preparano a chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta dei primi effetticura Barnier, il quale, appena diventato premier, ha annunciato unasui più ricchi. Non è la prima volta che in Francia pensano di risolvere i problemi di bilancio del Paese mettendo le mani in tasca ai cittadini danarosi. Il primo a inaugurare la serie di prelievi fiscali a carico dei milionari fu François Mitterand, che nel 1981 inventò l’«Impôt de solidarieté sur la fortune», facendo fuggire un po’ di imprenditori, tra cui Bernard Arnault, che per tre anni si trasferì in America. Anche François Hollande pensò di aumentare le tasse sui magnati e di nuovo il patron del gruppo Lvmh minacciò di fare le valigie e di traslocare in Belgio.