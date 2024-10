Lazio, infortunio Guendouzi: c’è l’esito degli esami, la scelta per la Juve (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le condizioni fisiche di Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, dopo gli ultimi esami. Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Matteo Guendouzi dopo il problema al piede rimediato nella sfida tra Belgio e Francia in Nations League. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata non hanno Calcionews24.com - Lazio, infortunio Guendouzi: c’è l’esito degli esami, la scelta per la Juve Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le condizioni fisiche di Matteo, centrocampista francese della, dopo gli ultimi. Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Matteodopo il problema al piede rimediato nella sfida tra Belgio e Francia in Nations League. Glistrumentali a cui si è sottoposto in mattinata non hanno

Lazio : Baroni attende i Nazionali e teme per Guendouzi. Leiva racconta il suo arrivo - Mi garantì un ruolo importante e mi diceva sempre di non potermi promettere tutto quello che volevo, ma un ruolo importante sì. Nella giornata di ieri infatti è stato ufficialmente recuperato Matias Vecino. Siamo onesti, sono un sacco di soldi e non sono sicuro di voler giocare qui. Lucas Leiva racconta: "Trasferimento? Sentivo fosse il momento giusto per venire alla Lazio" Uno dei simboli ... (Sport.quotidiano.net)

Lazio - le ultime in vista della sfida contro la Juventus : ecco come stanno Zaccagni - Vecino e Guendouzi - C’è tanta attesa in casa Lazio per la sfida contro la Juventus di sabato sera: ecco le condizioni degli uomini di Baroni La Lazio di Baroni è pronta ad una delle gare più difficili di questa stagione in campionato ovvero la trasferta a Torino contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto […]. (Calcionews24.com)

Lazio - Guendouzi sulle montagne russe : Tudor non lo voleva - con Baroni si è preso anche la Francia - Dalle stelle alle stalle e ritorno per Matteo Guendouzi. Nel 2024 il centrocampista francese, dopo gli iniziali mesi esaltanti nella Lazio,... (Calciomercato.com)