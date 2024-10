Ladispoli, il 22 ottobre in biblioteca il libro “Donne con lo zaino” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladispoli, 16 ottobre 2024 – L’amministrazione comunale informa che martedì 22 ottobre alle ore 16:30 presso la biblioteca di Ladispoli si svolgerà la presentazione del libro “Donne con lo zaino. Storie di vite sempre in cammino” di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella. Il romanzo, edito da Elliot nel 2021, è il prodotto di un blog omonimo che ha raccolto storie di Donne, viaggiatrici e non, in un arco di tempo della durata di tre anni. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 162024 – L’amministrazione comunale informa che martedì 22alle ore 16:30 presso ladisi svolgerà la presentazione delcon lo. Storie di vite sempre in cammino” di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella. Il romanzo, edito da Elliot nel 2021, è il prodotto di un blog omonimo che ha raccolto storie di, viaggiatrici e non, in un arco di tempo della durata di tre anni.

