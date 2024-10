Lanazione.it - La morte del ciclista Antonelli. “La velocità e l’errore di traiettoria”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pistoia, 16 ottobre 2024 – Michaelera una promessa del ciclismo. Qualcuno lo definiva “il dopo Pantani”. Aveva solo 19 anni l’atleta di San Marino, tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio, quando rimase coinvolto in uno spaventoso incidente, durante la 72esima edizione della Firenze Viareggio del 15 agosto 2018, nella discesa del Monte Oppio, sulla Regionale 66, a Limestre. Il ragazzo stava affrontando una curva stretta quando davanti a lui, all’improvviso, si aprì una porzione di strada di 28,60 metri, senza alcuna protezione. Fu in quel tratto che precipitò nel dirupo. Da quel momento non si riprese più: il trauma encefalico riportato gli fece perdere qualsiasi autonomia e rimase in uno stato vegetativo.