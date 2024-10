Ilgiorno.it - La gloria dell’oro bianco. Dal biroccio ai camion: quei “menalatt“ in fabbrica

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi fa il latte? "Le mucche e la Polenghi". Risposta bizzarra come chi la pronunciava, ma per niente disancorata dalla cronaca, perchè il latte, prima di approdare nelle case dei lodigiani, aveva un percorso obbligatorio: dalla stalla alladella Polenghi Lombardo. La grande "latteria" con la ciminiera che bucava l’orizzonte urbano era entrata in funzione davanti alla stazione ferroviaria all’alba del 1900. E qui ci sarebbe rimasta fino all’ammainabandiera del 1984, quando lasciò definitivamente spazio al mega centro direzionale della Banca Popolare di Lodi, per trapiantare tutte le proprie radici a San Grato. Nuova sede per una vecchia storia, sembrava. Ma così non è stato, perchè oggi, a Lodi, a fare il latte non sono più solo in due: le mucche si lasciano sempre mungere, d’accordo, ma la Polenghi è solo la lontana parente dell’azienda che fu.