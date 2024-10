La carica dei tifosi granata per Salernitana-Spezia: il dato parziale della prevendita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si prevede un bel colpo d'occhio sugli spalti per Salernitana-Spezia, ripresa delle ostilità dopo la pausa del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Il 19 ottobre alle ore 15, la squadra di Martusciello giocherà al cospetto della consueta cornice di pubblico, che assicurerà Salernotoday.it - La carica dei tifosi granata per Salernitana-Spezia: il dato parziale della prevendita Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si prevede un bel colpo d'occhio sugli spalti per, ripresa delle ostilità dopo la pausa del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Il 19 ottobre alle ore 15, la squadra di Martusciello giocherà al cospettoconsueta cornice di pubblico, che assicurerà

Salernitana-Spezia in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Salernitana – pronostico Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Salernitana-Spezia (1X2) sono le seguenti: 2. Alle ore 15. 10 – 2. Radiocronaca Salernitana-Spezia La radiocronaca di Brescia-Cremonese verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai.

Lo Spezia medita riscatto sulla Salernitana. In Coppa l'unico ko stagionale (ma ai rigori) - È proprio da quella partita che lo Spezia di D'Angelo prese consapevolezza della propria forza tecnica e caratteriale, certificata da un duplice vantaggio targato Candelari e Soleri che attestò la bontà dell'organico. Proprio il fantasista campano, titolare nel 4-3-3 di Martusciello, sulle pagine del quotidiano 'Il Mattino', ha dichiarato: "Se segno non esulterò, per rispetto al popolo spezzino".

Iervolino ritorna all'Arechi : "Ci vediamo allo stadio per Salernitana-Spezia" - Danilo Iervolino sarà presente allo stadio Arechi, sabato pomeriggio, in occasione di Salernitana-Spezia. Lo ha annunciato il patron granata attraverso il sito ufficiale e al termine di una lunga giornata cominciata in visita al centro sportivo Mary Rosy e poi terminata con un lungo pranzo di...