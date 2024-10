Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro lae la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti.deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lazio - le ultime in vista della sfida contro la Juventus : ecco come stanno Zaccagni - Vecino e Guendouzi - C’è tanta attesa in casa Lazio per la sfida contro la Juventus di sabato sera: ecco le condizioni degli uomini di Baroni La Lazio di Baroni è pronta ad una delle gare più difficili di questa stagione in campionato ovvero la trasferta a Torino contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto […]. (Calcionews24.com)

Juventus - solo affaticamento per McKennie : probabile forfait contro la Lazio - Sabato quindi Douglas Luiz potrebbe giocarsi le proprie chance al fianco di Locatelli e Fagioli. Resta però un allarme a centrocampo visto che per la sfida dell’Allianz Stadium, in programma alle 20. L’infortunio non è grave, ma Weston McKennie dovrebbe comunque saltare la gara di sabato contro la Lazio. (Sportface.it)