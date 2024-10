Ilrestodelcarlino.it - Jazz e contaminazioni nei club

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da pianista di dinamiche implosioni monkiane sedotta dal lirismo di Count Basie, Dena DeRose è l’étoile indiscussa del quartetto ospitato venerdì e sabato dalle dalle 22 al Camera& Music. Pronta ad eseguire standard, con grazia e spazio per libere esplorazioni della forma, sarà accompagnata da Piero Odorici (sax tenore), Stefano Senni (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria). In Cantina Bentivoglio domani ribalta per il Guglielmo Pagnozzi Quartet. Venerdì c’è l’attesissimo concerto del Joe Locke Quartet Makram (nella foto) in cui il sontuoso vibrafonista band leader, vero virtuoso dello strumento, è accompagnato da Jim Ridl (pianoforte), Lorin Cohen (contrabbasso) e Vladimir Kostadinovic (batteria). Special guest il chitarrista Matteo Prefumo.