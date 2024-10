Inter super-favorita in Serie A secondo i dati Opta! La proiezione finale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Inter occupa la posizione di super-favorita per il campionato di Serie A della stagione 2024-2025. Il computer Opta ha stilato la classifica finale secondo le sue proiezioni. STATISTICHE – L’Inter viene ritenuta come la grande favorita del campionato di Serie A secondo i dati raccolti dal computer Opta. Gli ultimi aggiornamenti risalgono a quest’oggi e la squadra nerazzurra si porta la pressione di essere la candidata numero uno alla vittoria della competizione. La percentuale è più che sproporzionata: più del 78% di possibilità di portarsi a casa il ventunesimo Scudetto della storia. Dietro nelle proiezioni c’è la Juventus con l’8.81% poi l’Atalanta con il 5.06% ed infine il Napoli, addirittura giudicata come la quarta forza del campionato. Appena il 3.03% di chance di replicare la stagione di Luciano Spalletti. Inter-news.it - Inter super-favorita in Serie A secondo i dati Opta! La proiezione finale Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’occupa la posizione diper il campionato diA della stagione 2024-2025. Il computerha stilato la classificale sue proiezioni. STATISTICHE – L’viene ritenuta come la grandedel campionato diraccolti dal computer. Gli ultimi aggiornamenti risalgono a quest’oggi e la squadra nerazzurra si porta la pressione di essere la candidata numero uno alla vittoria della competizione. La percentuale è più che sproporzionata: più del 78% di possibilità di portarsi a casa il ventunesimo Scudetto della storia. Dietro nelle proiezioni c’è la Juventus con l’8.81% poi l’Atalanta con il 5.06% ed infine il Napoli, addirittura giudicata come la quarta forza del campionato. Appena il 3.03% di chance di replicare la stagione di Luciano Spalletti.

