Incendio al Tribunale di Milano oggi: evacuato il Palazzo di Giustizia. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 – Momenti di paura al Palazzo di Giustizia di Milano, nel centro della città. Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, un Incendio è divampato nel Tribunale milanese. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici del Tribunale della sorveglianza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le attività giudiziarie sono sospese e le persone stanno lasciando l'edificio per motivi di sicurezza. Sono in corso accertamenti per risalire alle esatte cause del rogo. Risale a quest’estate un altro intervento dei vigili del fuoco: lo scorso luglio il Palazzo di Giustizia di Milano era rimasto completamente senza corrente, in due distinti momenti della stessa giornata. Ilgiorno.it - Incendio al Tribunale di Milano oggi: evacuato il Palazzo di Giustizia. Cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Momenti di paura aldidi, nel centro della città. Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, unè divampato nelmilanese. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici deldella sorveglianza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le attività giudiziarie sono sospese e le persone stanno lasciando l'edificio per motivi di sicurezza. Sono in corso accertamenti per risalire alle esatte cause del rogo. Risale a quest’estate un altro intervento dei vigili del fuoco: lo scorso luglio ildidiera rimasto completamente senza corrente, in due distinti momenti della stessa giornata.

