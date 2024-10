Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto: ucciso a coltellate, sospetti sul figlio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il fotoreporter britannico Paul Lowe, noto per aver documentato eventi di portata storica come la guerra civile nell’ex Jugoslavia e l’assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, in California. Secondo l’ufficio del medico legale di Los Angeles, il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo. Le autorità hanno arrestato il figlio di Lowe, Emir, di 19 anni, sospettato dell’omicidio.Leggi anche: Tiktoker Chimirri ucciso: indagati anche il padre e i due fratelli della vittima Paul Lowe, premiato fotografo freelance e insegnante che viveva e lavorava tra Sarajevo e Londra, ha pubblicato i suoi reportage sulle pagine di “Time“, “Newsweek“, “Life“, “Der Spiegel“, “The Observer” e “The Independent” per citarne alcune. Thesocialpost.it - Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto: ucciso a coltellate, sospetti sul figlio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilbritannico, noto per aver documentato eventi di portata storica come la guerra civile nell’ex Jugoslavia e l’assedio di Sarajevo, è statoil 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, in California. Secondo l’ufficio del medico legale di Los Angeles, il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo. Le autorità hanno arrestato ildi, Emir, di 19 anni, sospettato dell’omicidio.Leggi anche: Tiktoker Chimirri: indagati anche il padre e i due fratelli della vittima, premiato fotografo freelance e insegnante che viveva e lavorava tra Sarajevo e Londra, ha pubblicato i suoi reportage sulle pagine di “Time“, “Newsweek“, “Life“, “Der Spiegel“, “The Observer” e “The Independent” per citarne alcune.

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto : l’omicidio scuote il mondo del fotogiornalismo - Negli ultimi anni, ha collaborato con la World Press Photo Foundation per sviluppare un programma educativo online destinato a fotografi nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, ha contribuito a formare una nuova generazione di storytellers visivi, pronti a raccogliere le sue orme nel campo del fotogiornalismo. (Gaeta.it)

