Il concorso di bellezza dei gatti In arrivo felini da tutto il mondo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È in programma questo week end al Pala de Andrè di Ravenna la quarta edizione della ’Mostra felina’, che si svolgerà sabato e domenica (dalle 10 alle 18.30). L’evento, aperto al pubblico, è un vero e proprio campionato internazionale di, e i protagonisti sono iprovenienti dail. Inci sarannocomuni emeno noti, perché ’tipici’ di altri Paesi e quindi non presenti in Italia, edi razze pregiate e razze comuni. La manifestazione prevede diverse serie di sfilate disul palco, con relativa spiegazione delle origini, delle leggende e delle caratteristiche che contraddistinguono le varie razze, daia pelo corto a quelli a pelo lungo a quelli a pelo riccio. La giuria è formata da esperti provenienti da diversi Paesi europei, come Grecia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Polonia e Repubblica Ceca.