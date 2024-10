Donnaup.it - Funghi trifolati: un immancabile contorno d’autunno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che buoni sono i!!! Saporiti, invitanti, profumano di sottobosco e sono leggermente speziati, grazie alla presenza del prezzemolo, l’insaporitore per eccellenza che riesce ad esaltare il gusto delle pietanze in maniera delicata, ma persistente. Si tratta di una ricetta piemontese piuttosto semplice e veloce, perfetta come, ma anche per impreziosire le bruschette di un aperitivo autunnale. Già perché i, al contrario di quanto si possa immaginare, non devono subire una cottura lunga e lenta, anzi! Per ottenere la massima resa, vanno saltati in padella a fiamma viva per poco tempo, altrimenti rischiamo di ottenere una sorta di poltiglia informe. Una volta pronti, si conservano per 3 giorni al massimo in un contenitore ermetico.