Fungaiolo ucciso da un colpo di fucile, forse colpito da un cacciatore

Una tragedia si è verificata nella mattinata di mercoledì 16 ottobre a Leguigno di Casina, nell'Appennino Reggiano. Un uomo è statoda undi arma da fuoco. La vittima era un 68enne residente a Reggio Emilia, ma originario del posto. È statomentre si trovava in cerca di funghi e castagne in un bosco. Secondo quanto accertato finora dai carabinieri, non si esclude che sia rimasto vittima di un incidente. Ilsarebbe infatti statoda un proiettile di unda caccia. Proprio in quel momento nella zona era in corso una battuta al cinghiale. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono giunti anche i vigili del fuoco.