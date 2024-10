"Firma per il Centro Salute", ma è una truffa telefonica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allarme truffe telefoniche a Vanzaghello, nell'Alto Milanese. È scesa in campo l'amministrazione comunale per avvertire i residenti del tentativo di truffe e invitare a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi tentativo di contatto. I vanzaghellesi stanno ricevendo misteriose telefonate per Milanotoday.it - "Firma per il Centro Salute", ma è una truffa telefonica Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allarme truffe telefoniche a Vanzaghello, nell'Alto Milanese. È scesa in campo l'amministrazione comunale per avvertire i residenti del tentativo di truffe e invitare a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi tentativo di contatto. I vanzaghellesi stanno ricevendo misteriose telefonate per

