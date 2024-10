Delitto via Poma, il caso di Simonetta Cesaroni verso l’archiviazione: nessun ex collega ascoltato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 novembre si deciderà sull'archiviazione del caso di via Poma, l'omicidio di Simonetta Cesaroni. nessuna nuova persona è stata ascoltata finora. Fanpage.it - Delitto via Poma, il caso di Simonetta Cesaroni verso l’archiviazione: nessun ex collega ascoltato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 novembre si deciderà sull'archiviazione deldi via, l'omicidio dia nuova persona è stata ascoltata finora.

Via Poma - caso riaperto : spuntano una lista segreta - un “buco” e una collega di Simonetta Cesaroni… - Ma sul registro delle presenze manca la sua firma e l’orario di uscita dal palazzo di via Poma. Lo scoop è di “Repubblica“, ma molte notizie arrivano da una precedente inchiesta di un giornalista, mai prese troppo sul serio dalla Procura di Roma. , sarebbe stata pagata per l’intera giornata di lavoro. (Secoloditalia.it)

Caso Neres - il noto attore sbotta contro i rapinatori : "Dovete prendere tutte pomate e antibiotici" - VIDEO - Sui social è diventato virale un video di Gino Rivieccio che "reagisce" alla notizia della rapina subita dall'esterno del Napoli David Neres. l'azzurro, dopo Napoli-Parma, è stato derubato dell'orologio, con i rapinatori che gli hannp anche puntato in faccia una pistola. La notizia ha fatto... (Napolitoday.it)

Sinner positivo a controllo antidoping e assolto dall'Itia (ma ricorsi sono possibili) : «Periodo sfortunato». Il caso della pomata usata dal fisioterapista - Jannik Sinner positivo a un controllo antidoping dello scorso aprile, ma un'indagine indipendente dell'Itia, l'agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una... (Ilmattino.it)