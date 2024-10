De Paul: «Vinto grazie ai gol di Lautaro Martinez e Messi. Serata fantastica!» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche Rodrigo De Paul ha parlato attraverso i canali ufficiali della Nazionale Argentina, dopo la straordinaria vittoria 6-0 contro la Bolivia. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha espresso la sua opinione riguardo i gol di Lautaro Martinez e Messi. Serata fantastica – Rodrigo De Paul è contento per la prestazione dell’Argentina contro la Bolivia e si sofferma a parlare dei gol degli attaccanti: «È stata una bella partita. Siamo orgogliosi di questa partita e di indossare questa maglia. La Serata finisce in modo spettacolare grazie ai gol di Leo Messi, ma anche grazie a Julian Alvarez, Lautaro Martinez e Thiaguito (Thiago Almada, ndr). Penso sia stata una Serata fantastica e che la gente si sia divertita. Me ne vado felice». Inter-news.it - De Paul: «Vinto grazie ai gol di Lautaro Martinez e Messi. Serata fantastica!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche Rodrigo Deha parlato attraverso i canali ufficiali della Nazionale Argentina, dopo la straordinaria vittoria 6-0 contro la Bolivia. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha espresso la sua opinione riguardo i gol di– Rodrigo Deè contento per la prestazione dell’Argentina contro la Bolivia e si sofferma a parlare dei gol degli attaccanti: «È stata una bella partita. Siamo orgogliosi di questa partita e di indossare questa maglia. Lafinisce in modo spettacolareai gol di Leo, ma anchea Julian Alvarez,e Thiaguito (Thiago Almada, ndr). Penso sia stata unae che la gente si sia divertita. Me ne vado felice».

