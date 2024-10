Quifinanza.it - Cop29, finanza climatica e taglio delle emissioni, le richieste Ue a Baku

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Unione europea ha delineato la sua strategia in vista della 29ª ConferenzaParti () sull’ambiente, che si terrà a, in Azerbaigian. Il Consiglio dell’Ue ha raggiunto un accordo sulla posizione da adottare nei negoziati globali sul clima, ma le novità sono scarse. Il documento finale, frutto di lunghe trattative, non presenta significative evoluzioni rispetto alle precedenti posizioni europee. L’Ue si conferma cauta nell’affrontare l’emergenza, optando per un approccio conservatore e poco ambizioso. Nonostante le crescenti pressioni internazionali e le evidenze scientifiche sempre più allarmanti, l’Unione Europea non sembra pronta ad assumere un ruolo di leadership nella lotta al riscaldamento globale. La decisione dell’Ue riflette un equilibrio delicato tra le diverse posizioni degli Stati membri.