Colpito da ictus a 101 anni: Alberto salvato in un’ora (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cremona, 16 ottobre 2024 – Sessanta minuti che salvano la vita. È la storia di Alberto, 101 anni compiuti, che qualche giorno fa è stato Colpito da un malore improvviso, un ictus ischemico, mentre pranzava a casa con la moglie novantatreenne. Arrivato in codice rosso al Pronto soccorso di Cremona da Genivolta, afasico e con emiplegia destra, è stato trattato tempestivamente dai sanitari che hanno evitato il peggio. Alberto, nonostante l’età, prima dell’evento acuto era autonomo e in buona salute, il suo quadro clinico complessivo ha permesso di agire in emergenza. Sì, perché all’ospedale di Cremona quello per il trattamento dell’ictus è un percorso multidisciplinare consolidato che vede la Neurologia diretta da Stefano Gipponi centro di riferimento del sud della Lombardia. Ilgiorno.it - Colpito da ictus a 101 anni: Alberto salvato in un’ora Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cremona, 16 ottobre 2024 – Sessanta minuti che salvano la vita. È la storia di, 101compiuti, che qualche giorno fa è statoda un malore improvviso, unischemico, mentre pranzava a casa con la moglie novantatreenne. Arrivato in codice rosso al Pronto soccorso di Cremona da Genivolta, afasico e con emiplegia destra, è stato trattato tempestivamente dai sanitari che hanno evitato il peggio., nonostante l’età, prima dell’evento acuto era autonomo e in buona salute, il suo quadro clinico complessivo ha permesso di agire in emergenza. Sì, perché all’ospedale di Cremona quello per il trattamento dell’è un percorso multidisciplinare consolidato che vede la Neurologia diretta da Stefano Gipponi centro di riferimento del sud della Lombardia.

