La sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 27 Ottobre 2023, n. 29961, ha aperto le porte della Carta docente anche ai docenti precari, con contratti annuali o al 30 giugno. Nella sentenza si ribadisce che il diritto alla Carta docente spetta anche a coloro i quali non siano più titolari di un rapporto di lavoro presso un'istituzione scolastica. La prescrizione di tale diritto è quinquennale, per cui i docenti precari hanno diritto a vedersi riconoscere il bonus di €500 per la formazione professionale, per ciascun anno degli ultimi cinque, in cui siano stati in servizio. L'articolo Carta docente ai supplenti al 31 agosto e 30 giugno, avv. Miceli (Anief): "Per accredito in automatico Ministero dovrebbe spendere circa 600 milioni. Unica strada il ricorso"

