Caro sindaco Gualtieri, un consiglio: meno social, più confronto coi cittadini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vi immaginate il sindaco/la sindaca di una delle grandi capitali europee diventare un protagonista di video postati sui social in cui illustra lo stato di avanzamento dei lavori stradali, o presenta i nuovi cestini per i rifiuti? Il sindaco Roberto Gualtieri dal gennaio scorso ha avviato una massiccia realizzazione di filmati nei quali, parlando direttamente “in camera” ai cittadini-spettatori, illustra quello che accade in città. Con casco e gilet arancione, o in tenuta più ufficiale in giacca e cravatta, Gualtieri spazia fisicamente dal centro alle periferie e tematicamente dai cantieri ai rifiuti, dai mezzi di trasporto al verde urbano. Un’attività molto intensa, se si pensa che solo nel mese di settembre sono stati postati ben 14 video e 124 dal 18 gennaio, data di inizio del nuovo corso mediatico. Ilfattoquotidiano.it - Caro sindaco Gualtieri, un consiglio: meno social, più confronto coi cittadini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vi immaginate il/la sindaca di una delle grandi capitali europee diventare un protagonista di video postati suiin cui illustra lo stato di avanzamento dei lavori stradali, o presenta i nuovi cestini per i rifiuti? IlRobertodal gennaio scorso ha avviato una massiccia realizzazione di filmati nei quali, parlando direttamente “in camera” ai-spettatori, illustra quello che accade in città. Con casco e gilet arancione, o in tenuta più ufficiale in giacca e cravatta,spazia fisicamente dal centro alle periferie e tematicamente dai cantieri ai rifiuti, dai mezzi di trasporto al verde urbano. Un’attività molto intensa, se si pensa che solo nel mese di settembre sono stati postati ben 14 video e 124 dal 18 gennaio, data di inizio del nuovo corso mediatico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ad adire le vie legali - Tuttavia, ha anche specificato che, anche qualora avesse scelto la chirurgia estetica, questo non giustificherebbe alcuna derisione o giudizio. Celentano ha definito questo fenomeno come body shaming, evidenziando la necessità di una condanna pubblica per queste pratiche discriminatorie e umilianti. (Dayitalianews.com)

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ed adire le vie legali - “Mi riservo di agire legalmente contro le offese sul mio aspetto fisico,” ha dichiarato in una nota ufficiale. Trovo tutto ciò irrispettoso e umiliante. La Celentano ha sottolineato come sia inaccettabile essere giudicata non per il suo operato, ma sulla base di sospetti riguardo l’uso della chirurgia estetica. (Dayitalianews.com)

Il sindaco di Latina contro le offese social : Matilde Celentano pronta a tutelarsi legalmente - Le implicazioni legali e culturali delle offese online La decisione di Matilde Celentano di avviare azioni legali non è solo una questione personale ma anche una risposta alle crescenti problematiche legate all’uso indiscriminato dei social media per veicolare messaggi di odio e critica. La sindaca ha specificato che, sebbene sia consapevole di ricevere critiche come personaggio pubblico, “non è ... (Gaeta.it)