Liberoquotidiano.it - Buchmesse: a Francoforte la piazza italiana, il padiglione disegnato da Stefano Boeri

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - L'Italia porta la. Per la 76esima edizione della Fiera del Libro, dove è ospite d'onore, ilItalia di 2.300 mq, progettato daInteriors, fondato dall'architettocon l'architetto Giorgio Donà, su incarico del commissario Mauro Mazza, ricrea l'atmosfera e la struttura delle piazze italiane. In linea con il tema 'Radici nel futuro' scelto per ilItalia, il progetto allestitivo si ispira ai canoni della, intesa non solo come spazio ma anche come principio generatore e simbolo identitario per eccellenza della cittàed europea.