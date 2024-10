Bologna, cucciolo salvato da due agenti: “Diventi un cane poliziotto” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – "Adottiamo il cagnolino salvato dai colleghi, facciamolo diventare un cane poliziotto". È l'appello che il segretario del Siulp, Amedeo Landino, rivolge al questore di Bologna, Antonio Sbordone, dopo l'intervento che, domenica mattina, ha permesso di salvare un cucciolo di Rottweiler dalle violenze a cui il padrone lo sottoponeva. "Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni ai colleghi del commissariato Bolognina-Pontevecchio per l'ottimo lavoro svolto – dice Landino – . Questo atto di coraggio e dedizione è l'essenza del nostro lavoro quotidiano. Oggi lanciamo un appello al questore affinché si possa attivare una procedura per l’adozione e la formazione di questo cucciolo all'interno del nostro reparto Cinofili. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cucciolo salvato da due agenti: “Diventi un cane poliziotto” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – "Adottiamo il cagnolinodai colleghi, facciamolo diventare un". È l'appello che il segretario del Siulp, Amedeo Landino, rivolge al questore di, Antonio Sbordone, dopo l'intervento che, domenica mattina, ha permesso di salvare undi Rottweiler dalle violenze a cui il padrone lo sottoponeva. "Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni ai colleghi del commissariato Bolognina-Pontevecchio per l'ottimo lavoro svolto – dice Landino – . Questo atto di coraggio e dedizione è l'essenza del nostro lavoro quotidiano. Oggi lanciamo un appello al questore affinché si possa attivare una procedura per l’adozione e la formazione di questoall'interno del nostro reparto Cinofili.

Bologna - cucciolo salvato da maltrattamenti : “Diventi un cane poliziotto” - Riteniamo che investire nella formazione di questo cucciolo rappresenti non solo un atto di giustizia nei confronti di una creatura in difficoltà, ma anche un valore aggiunto per il nostro reparto, ampliando le nostre capacità nella lotta contro il crimine e promuovendo una cultura di rispetto e protezione degli animali. (Ilrestodelcarlino.it)

Cucciolo maltrattato salvato dalla polizia a Bologna - . Il violento proprietario è stato denunciato per maltrattamenti di animali. Bologna, 15 ottobre 2024 – Il cucciolo, di appena 50 giorni, guaiva, terrorizzato e dolorante. Gli agenti hanno quindi contattato il personale veterinario di turno, per accertare le reali condizioni del cucciolo, che mostrava tremori e difficoltà a camminare. (Ilrestodelcarlino.it)

