Beach volley, torna il World Tour a Joao Pessoa: l'Italia punta su Bianchi/Orsi Toth. Marchetto/Windisch stop in qualificazione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’autunno delinizia dal Brasile, in particolare dache il primo Elite 16 della nuova era, quella post-Giochi Olimpici di Parigi. In realtà c’erano stati diversi apmenti ad agosto dopo i Giochi ma da queste settimane (ci sarà anche l’Elite 16 di Rio ad inizio novembre) si inizieranno a vedere le nuove coppie che si stanno formando in vista della prossima avventura olimpica. In casa Italia le novità ci saranno da Rio e per ora prosegue la marcia di Rekae Giada, cresciute tantissimo in questa stagione e già nel tabellone principale di un Elite 16, risultato tutt’altro che scontato anche se le assenze sono tante. Le azzurre affronteranno nel girone domani alle 14.00 le lituane Paulikiene/Raupelyte, poi torneranno in campo venerdì alle 10.