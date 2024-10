Oasport.it - Basket: Trento travolta a Istanbul dal Bahcesehir, terza sconfitta in EuroCup

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)di proporzioni larghissime per la Dolomiti Energiain2024-2025. La formazione allenata da Paolo Galbiati, nel quarto turno, deve cedere con proporzioni enormi di fronte aldi, fra le formazioni migliori della competizione. Funziona poco per l’Aquila, al di là dei 16 punti di Jordan Ford, mentre per ilce ne sono 24 di Tai Odiase e 20 di CJ Massinburg, entrambi ex “italiani” (a Brescia). La classifica dice ora 1-3, il che significa al momento trovarsi fuori dalle prime sei del girone A (la quota che, come minimo, vale gli ottavi di finale). Primo quarto che procede tutto sommato in equilibrio, con Lamb e Bayehe da una parte e Massinburg dall’altra a scambiarsi canestri che portano fino all’11-9.