Aumenti sulle pensioni: crolla la bufala dei tagli, ecco che cosa c'è nella manovra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ha presentato la manovra. E come sempre i gufi che speravano in lacrime e sangue per mettere spalle al muro l'esecutivo sono stati delusi. Infatti non ci sarà alcun aumento delle tasse ma misure che mettono soldi freschi nelle tasche degli italiani. Si va dal contributo delle banche di 3-4 miliardi fino ai bonus per le ristrutturazioni della prima casa passando per il taglio del cuneo fiscale. E sulle pensioni ci sono parecchie novità. Palazzo Chigi infatti prepara anche a un intervento sulle pensioni minime per tentare di portarle verso i 630 euro al mese. In pratica questi assegni, che dal 2024 sono pari a 614,77 euro, dovrebbero non solo vedere prorogato l'incremento che avrebbe dovuto essere transitorio e scadere alla fine dell'anno e recuperare l'inflazione, al momento intorno all'1%, arrivando così a 621 euro, ma salire oltre e toccare appunto i 630 euro. Liberoquotidiano.it - Aumenti sulle pensioni: crolla la bufala dei tagli, ecco che cosa c'è nella manovra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ha presentato la. E come sempre i gufi che speravano in lacrime e sangue per mettere spalle al muro l'esecutivo sono stati delusi. Infatti non ci sarà alcun aumento delle tasse ma misure che mettono soldi freschi nelle tasche degli italiani. Si va dal contributo delle banche di 3-4 miliardi fino ai bonus per le ristrutturazioni della prima casa passando per ilo del cuneo fiscale. Eci sono parecchie novità. Palazzo Chigi infatti prepara anche a un interventominime per tentare di portarle verso i 630 euro al mese. In pratica questi assegni, che dal 2024 sono pari a 614,77 euro, dovrebbero non solo vedere prorogato l'incremento che avrebbe dovuto essere transitorio e scadere alla fine dell'anno e recuperare l'inflazione, al momento intorno all'1%, arrivando così a 621 euro, ma salire oltre e toccare appunto i 630 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno unico - aumenti con nuovo calcolo Isee : importi e da quando. Le ipotesi in Manovra - Assegno unico. Come da calendario Inps, sono in arrivo i pagamenti di ottobre. L'accredito avverrà nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2024. Assegno unico, le novità in arrivo Per... (Ilmessaggero.it)

Manovra - accise gasolio e rischio aumenti prezzi : “Impossibile intervenire senza rincari” - Ne è consapevole Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia: “Sulle accise siamo molto prudenti: un aumento potrebbe portare all’incremento dei prezzi dei generi di prima necessità e dei beni di consumo. Specie dopo le parole del ministro dell’Ambiente in quota Fratelli d’Italia Fratin, secondo il quale va fatto un allineamento delle accise di benzina e diesel. (Notizie.com)

Assegno unico - aumenti con nuovo calcolo Isee : importi e da quando. Le ipotesi in Manovra - Assegno unico. Come da calendario Inps, sono in arrivo i pagamenti di ottobre. L'accredito avverrà nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2024. Assegno unico, le novità in arrivo Per... (Ilmessaggero.it)