Atletico Madrid stop biglietti agli abbonati in curva per 5 trasferte

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo le recenti sanzioni, ovvero la chiusura degli spalti dellaper tre partite in casa, multe economiche da 240.000 euro in tutto e la proibizione da parte della Uefa di vendita diper il settore ospiti in una trasferta di Champions, l’colpisce in prima persona i propri tifosi. Il club non venderà infattiai propriinper le prossime cinquepreviste della squadra di Diego Simeone. Questo è quanto il club spagnolo ha comunicato in una nota, spiegando che la decisione è motivata “dalle due gravi sanzioni ricevute negli ultimi giorni a seguito di diversi incidenti di cui si è resa responsabile una minoranza di tifosi”. Inoltre, è in fase di studio una proposta di porte chiuse per due turni dell’intero stadio Metropolitano.inper 5SportFace.