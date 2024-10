Atalanta, Ruggeri e Djmsiti sperano nel rientro. Gasp ritrova i nazionali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CALCIO. Mercoledì 16 ottobre il terzino si è allenato individualmente sul campo: nel mirino, per lui e per l’albanese, la gara di domenica 20 a Venezia, ma saranno decisivi i prossimi giorni. Giovedì 17 attesi Lookman e Sulemana. Ecodibergamo.it - Atalanta, Ruggeri e Djmsiti sperano nel rientro. Gasp ritrova i nazionali Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CALCIO. Mercoledì 16 ottobre il terzino si è allenato individualmente sul campo: nel mirino, per lui e per l’albanese, la gara di domenica 20 a Venezia, ma saranno decisivi i prossimi giorni. Giovedì 17 attesi Lookman e Sulemana.

Infortuni Atalanta - molto vicini i recuperi di Ruggeri e Djimsiti. Le novità da Zingonia - Vicini al recupero Djimsiti e Ruggeri: oggi allenamento individuale […]. Infortuni Atalanta, molto vicini i recuperi di Djimsiti e Matteo Ruggeri in vista della partita contro il Venezia L’Atalanta si sta preparando per la sfida contro il Venezia, ed emergono novità molto importanti per quanto riguarda gli infortuni: con la concreta possibilità di recuperare qualche giocatore. (Calcionews24.com)

Atalanta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk senza Ruggeri : guaio al ginocchio - CALCIO. Il difensore ha un problema di gonalgia ed è rimasto a casa. Il match contro gli ucraini si giocherà a Gelsenkirchen, in Germania, mercoledì 2 ottobre. (Ecodibergamo.it)

Champions League - l’Atalanta in casa dello Shakthar : Ruggeri fermo per il ginocchio - Dove vederla: diretta mercoledì dalle 18. 45 su Sky Sport . Bergamo – Domani pomeriggio alle 18. Nella prima giornata lo Shakthar ha conquistato un punto in casa del Bologna, pareggiando 0-0, sbagliando però un rigore con Sudakov. Lo Shakthar - ha spiegato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di SkySport - è una squadra difficile da affrontare, è una squadra di seconda ... (Sport.quotidiano.net)