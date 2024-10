Quotidiano.net - Affittare è più semplice, tempi di locazione ridotti del 40%

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 15 Ottobre 2024 – La maggior parte degli italiani indicano la scelta della casa come una tappa fondamentale, ma sono molti quelli che in questo periodo storico stanno rimandando l’acquisto, scegliendo di rimanere in affitto. Non a caso lestiche di affitto in Italia si sono ridotte di oltre il 40% rispetto al periodo pre-pandemia, passando da 4,3 mesi di media ai 2,6 attuali. E se si prendono in considerazione le grandi città del Meridione, il velocizzarsi del mercato dellaè ancora più evidente: a Palermo, ad esempio, isi sono più che dimezzati (-52%), passando da 4,4 mesi a 2,1. La città siciliana, a pari merito con Napoli e Bologna, è anche quella dove si affitta più velocemente. I risultati dell’indagine È quanto emerge da un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.