Gaeta.it - Accordo culturale tra Italia e Moldova: trecento volumi donati per la promozione della lingua italiana

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativaè stata annunciata durante la Buchmesse di Francoforte, in occasioneSettimanana nel Mondo. Il PresidenteCommissione CulturaCamera dei Deputati, Federico Mollicone, ha annunciato una significativa donazione didi narrativa per ragazzi alla Biblioteca NazionaleRepubblica. Questo, promosso dall’Agenziana per l’Editoria , rappresenta un passo fondamentale per rafforzare le relazioni culturali e diplomatiche tra, sottolineando l’importanzana nel contesto internazionale. La donazione deie l’Federico Mollicone ha avuto l’opportunità di ringraziare il Presidente dell’AIE, Raffaele Cipolletta, per la collaborazione nella realizzazione di questo significativo progetto.