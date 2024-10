A scuola d'impresa: quattro giornate di studio per formare la futura classe dirigente del Mediterraneo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come fare impresa oggi nel Mar Mediterraneo? Si apre domani (17 ottobre) alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la prima edizione della scuola Scenari Mediterranei: un progetto di quattro giorni pensato per formare e ispirare imprenditori, classe dirigente e tutti coloro che oggi vedono nel Palermotoday.it - A scuola d'impresa: quattro giornate di studio per formare la futura classe dirigente del Mediterraneo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come fareoggi nel Mar? Si apre domani (17 ottobre) alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la prima edizione dellaScenari Mediterranei: un progetto digiorni pensato pere ispirare imprenditori,e tutti coloro che oggi vedono nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A scuola d'impresa: quattro giornate di studio per formare la futura classe dirigente del Mediterraneo - In cattedra Alessandro Dagnino, Jolanda Riolo, Romano Prodi ed Enrico Fardella intervengono su prospettive e strategie per la crescita della Sicilia e per il futuro dell'Europa ... (palermotoday.it)

Torna Connessioni, uno sguardo originale alle imprese di domani - Sassari La città ospita mercoledì 16 e giovedì 17 Connessioni Future - Start Cup 2024, il festival dell’innovazione che esplorerà le nuove frontiere dell’innovazione e delle tecnologie di frontiera. L ... (lanuovasardegna.it)

Mostra su Michelangelo e il potere, la lista delle opere - In Palazzo Vecchio dal 18 ottobre 2024 al 26 gennaio. Vera e propria star dell'esposizione, il celebre busto di Bruto ... (nove.firenze.it)