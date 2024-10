Un'atleta di Torremaggiore nella nazionale italiana di karate (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sarà un pezzo di Capitanata ai prossimi mondiali di karate in programma dal 25 al 27 ottobre a Takasaki, in Giappone. La Torremaggiorese Maria De Cristofaro è stata infatti convocata nella Rappresentativa italiana di karate, stile Shotokan, che difenderà i colori italiani al prossimo Foggiatoday.it - Un'atleta di Torremaggiore nella nazionale italiana di karate Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sarà un pezzo di Capitanata ai prossimi mondiali diin programma dal 25 al 27 ottobre a Takasaki, in Giappone. Lase Maria De Cristofaro è stata infatti convocataRappresentativadi, stile Shotokan, che difenderà i colori italiani al prossimo

