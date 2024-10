Ue, Meloni “Designazione Fitto conferma la centralità dell’Italia” (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Se il percorso parlamentare confermerà la composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministro Fitto che la presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla Commissione uscente. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia, rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica instabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ue, Meloni “Designazione Fitto conferma la centralità dell’Italia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Se il percorso parlamentare confermerà la composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministroche la presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla Commissione uscente. Questa indicazione è ladi una ritrovata, rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica instabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

