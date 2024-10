Liberoquotidiano.it - Terna sostiene le eccellenze dell'innovazione

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Aiutare le startup più dinamiche nel campo'energia a spiccare il volo. È questa la mission diForward, società del gruppodedicata all'tecnologica che, grazie a una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, opera attraverso investimenti di corporate venture capital. Con questo special purpose vehicle il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è in grado di investire nelle startup e nelle piccole e medie imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita, supportandone lo sviluppo, con un approccio di open innovation. In Italia le startup sono in forte crescita e giustamente ritenute strategiche, perché in grado di favorire la sostenibilità, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare quella giovanile, contribuendo alla diffusione di una cultura imprenditoriale a vocazione innovativa e sociale.