Tegola Inter, allarme in nazionale: infortunio e cambio obbligato (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo infortunio per i nerazzurri rimediato nell’ultimo match giocato con la propria nazionale: allarme per i prossimi impegni Brutte notizie arrivate questa sera in casa Inter dagli impegni delle Nazionali. La formazione di Simone Inzaghi, attesa da un ciclo infernale nelle prossime settimane fino alla pausa di novembre, rischia di perdere uno dei propri calciatori. Grande apprensione in casa nerazzurra in attesa degli esami strumentali che verranno svolti nelle prossime ore e che faranno chiarezza in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Simone Inzaghi (LaPresse) -Calciomercato.itOltre ad aver giocato una splendida partita con la fascia di capitano al braccio, questa sera Piotr Zielinski ha impreziosito la sua gara con il gol che ha sbloccato l’incontro tra Polonia e Croazia. Calciomercato.it - Tegola Inter, allarme in nazionale: infortunio e cambio obbligato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovoper i nerazzurri rimediato nell’ultimo match giocato con la propriaper i prossimi impegni Brutte notizie arrivate questa sera in casadagli impegni delle Nazionali. La formazione di Simone Inzaghi, attesa da un ciclo infernale nelle prossime settimane fino alla pausa di novembre, rischia di perdere uno dei propri calciatori. Grande apprensione in casa nerazzurra in attesa degli esami strumentali che verranno svolti nelle prossime ore e che faranno chiarezza in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Simone Inzaghi (LaPresse) -Calciomercato.itOltre ad aver giocato una splendida partita con la fascia di capitano al braccio, questa sera Piotr Zielinski ha impreziosito la sua gara con il gol che ha sbloccato l’incontro tra Polonia e Croazia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zielinski esce per un problema fisico : Inter in allarme - Il calciatore nerazzurro, che aveva siglato il gol del momentaneo 1-0 per i polacchi, si è toccato la coscia mentre usciva dal campo. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Piotr Zielinski è uscito anzitempo dal campo nel corso di Polonia-Croazia, match nel quale ha messo a segno l’1-0 iniziale: l’Inter segue con preoccupazione le sue condizioni. (Inter-news.it)

Dovbyk - allarme rientrato per la Roma. Novità prima dell’Inter - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Dovbyk, allarme rientrato per la Roma. Novità prima dell’Inter) © Inter-News. (Inter-news.it)

Calcinaia - l’allarme : "Emergenza topi. Il comune intervenga" - Inoltre, è evidente che la presenza di roditori sia direttamente correlato alla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e a proposito ci viene spontanea una domanda, l’amministrazione comunale non si è ancora resa conto che questo sistema di raccolta è obsoleto ed enormemente costoso per i contribuenti? Non sarebbe finalmente l’ora di adottare i cassonetti intelligenti?". (Lanazione.it)