Studenti aggrediti dai «maranza». Nuovo giro di vite con la polizia in Porta Nuova (Di martedì 15 ottobre 2024) SICUREZZA. Formalizzata la denuncia dopo la tentata rapina: ora le telecamere al vaglio. In contatto i genitori e l’assessore del Comune di Bergamo Angeloni. Continuano i controlli delle forze dell’ordine. Ecodibergamo.it - Studenti aggrediti dai «maranza». Nuovo giro di vite con la polizia in Porta Nuova Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SICUREZZA. Formalizzata la denuncia dopo la tentata rapina: ora le telecamere al vaglio. In contatto i genitori e l’assessore del Comune di Bergamo Angeloni. Continuano i controlli delle forze dell’ordine.

