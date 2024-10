Anteprima24.it - Strangola e uccide la moglie nel letto, oggi l’autopsia

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVerrà conferitodalla Procura di Santa Maria Capua Vetere l’incarico persul corpo della 24enne albanese Eleonor Toci,ta e uccisa dal marito Luzmil il 9 ottobre scorso neldi casa, a San Felice a Cancello, nel Casertano. Il delitto avvenne davanti ai figli piccoli della coppia, di 4 e 6 anni, che dormivano in camera dei genitori e che, per ora, in attesa della valutazione di Procura e tribunale per Minorenni, restano affidati ad alcuni parenti. Il più grande dei bimbi mostrò in videochiamata alla zia il corpo della madre sul, e sarà lui nei prossimi giorni a dover affrontare con tutta probabilità un incidente probatorio, per ricostruire in modalità protette davanti al gip, al pm e al papà assistito da un difensore, quando accaduto all’alba del nove ottobre, e cristallizzare dunque fondamentali elementi di prova.