Donnaup.it - Stick croccanti di zucchine e parmigiano: mangiare light con gusto!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Spuntino croccante di: uno snack leggero e sano. Ti va uno snack sfizioso e saporito, ma non vuoi appesantirti più di tanto? Ebbene, lo spuntino alleche stiamo per proporti forse fa al caso tuo. Si tratta di un rompi-digiuno sano, leggero e soprattutto saporito, che può egregiamente sostituire tutti i prodotti che trovi nei negozi, generalmente pieni di conservanti e altri additivi chimici assortititi. E poi c’è il, che è sempre un “condimento” sovrano per qualunque piatto, con quel suo appetitosissimo e inconfondibile retrosalato, che in questo caso si sposa alla grande con le