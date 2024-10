Si schianta in autostrada contro il tir in colonna e muore (Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia intorno alle 13 di oggi, martedì 15 ottobre, poco dopo il casello di Bolzano Sud sulla carreggiata che va verso Trento. Secondo quanto riporta la Rai, un’auto si è schiantata contro un camion fermo in colonna, causando il decesso della persona alla guida, le cui generalità non sono state Trentotoday.it - Si schianta in autostrada contro il tir in colonna e muore Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia intorno alle 13 di oggi, martedì 15 ottobre, poco dopo il casello di Bolzano Sud sulla carreggiata che va verso Trento. Secondo quanto riporta la Rai, un’auto si ètaun camion fermo in, causando il decesso della persona alla guida, le cui generalità non sono state

