Se non hai sperimentato la ‘lucentezza della gravidanza’ non sei la sola

(Di martedì 15 ottobre 2024) Spesso si dà per scontato che la gravidanza sia un periodo meraviglioso per tutte le donne, e chi dice il contrario viene generalmente guardata con quell’aria di sospetto e biasimo che si ha verso chi dice cose blasfeme, visto che, diciamo la verità, la gravidanza viene costantemente sacralizzata e parlarne male viene considerato peccato capitale. Eppure, a più di una donna capita di non avvertire quella “lucentezza” di cui tanto si parla quando si ha a che fare con donne incinte, e sarebbe ora di sdoganare l’argomento per parlare anche degli “effetti collaterali” meno positivi dei 9 mesi. “‘Sei radiosa!’ sono le parole che ogni donna incinta si aspetta di sentire – scrive Devanshi Garg Sareen su Motherly – Alcune di noi lo sono, ma molte altre continuano ad aspettare, invano, quella luminositàgravidanza. Questa era più la mia versionestoria.