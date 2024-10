Sport.quotidiano.net - Quante analogie con gli Invincibili. Tutta la città sogna con lo Spezia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una maglia iconica, che richiama quella indossata dagli ‘’ nel campionato di Serie C2 1999-2000. E tantacon quella squadra che, agli albori del nuovo millennio, diede spettacolo vincendo tutto (primato in classifica con 76 punti, 21 vittorie, 13 pareggi e zero sconfitte), passando alla storia con il record dell’imbattibilità condito da un entusiasmo irrefrenabile che coinvolse un’intera provincia e la Lunigiana. Lodi mister Luca D’Angelo, unica squadra imbattuta in B dopo 8 giornate, solletica nella gente spezzina piacevoli ricordi e arditi accostamenti nell’attualità con il passato. Difficilissimo, per inciso, ripetere quella straordinaria impresa targata Mandorlini, anche perché il campionato di Serie B non è equiparabile per complessità a quello di Serie C, mare non costa nulla ed è un sacrosanto diritto di tutti i tifosi.