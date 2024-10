Premio America Giovani. Vince Elisabetta Ghiloni (Di martedì 15 ottobre 2024) È Elisabetta Ghiloni (nella foto) la giovane laureata dell’Università di Pisa che il 26 settembre scorso ha ricevuto dalla Fondazione Italia USA il Premio America Giovani al talento universitario. Originaria di Barga, Ghiloni si è laureata il 7 febbraio in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza con una tesi dal titolo: "La tutela costituzionale dello sport: modifica dell’articolo 33 della Costituzione e possibili prospettive alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2023". Relatore il Prof. Gianluca Famiglietti. Lanazione.it - Premio America Giovani. Vince Elisabetta Ghiloni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È(nella foto) la giovane laureata dell’Università di Pisa che il 26 settembre scorso ha ricevuto dalla Fondazione Italia USA ilal talento universitario. Originaria di Barga,si è laureata il 7 febbraio in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza con una tesi dal titolo: "La tutela costituzionale dello sport: modifica dell’articolo 33 della Costituzione e possibili prospettive alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2023". Relatore il Prof. Gianluca Famiglietti.

