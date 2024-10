Bergamonews.it - Più di semplici stampanti: vantaggi e benefici delle multifunzione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le ‘’ sono molto più di. Si tratta di sistemi integrati che fondono in unico strumento stampante, fotocopiatrice, scanner e fax. Sul posto di lavoro sono diventati ormai insostituibili e offrono numerosi: dal risparmio della carta, alla riduzione dei costi di stampa, all’archiviazione rapida e ordinata dei documenti. Questi device si connettono direttamente alla rete aziendale, consentendo così il dialogo immediato coi dispositivi a essa collegati. In questo modo, la comunicazione aziendale diventa sempre più efficace. Molte le caratteristiche: attraverso lo scanner i documenti cartacei possono essere trasformati in file pdf o tiff oppure in immagini jpg o bitmap.