Gaeta.it - Pescara: allerta su traffico di cocaina e consumo, il capogruppo Renzetti chiede nuove misure

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il drammatico allarmismo relativo aldiha sollevato preoccupazioni nei vertici locali. Robertodi Forza Italia al Comune, ha lanciato un appello per istituire un’Unità di Crisi che possa affrontare questa emergenza, evidenziando come una sola famiglia Rom riesca a gestire fino a 300 cessioni al giorno, guadagnando una cifra considerevole. La situazione rappresenta un problema non solo di spaccio, ma anche un fenomeno diche ril’attenzione delle istituzioni locali e nazionali. La gravità della situazione Recenti rapporti evidenziano un fenomeno preoccupante a: una famiglia Rom sarebbe in grado di chiudere ogni giorno ben 300 vendite di, portando a un incasso settimanale di circa 20mila euro.