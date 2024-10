Quifinanza.it - Pensioni in manovra verso la conferma per Quota 103, Opzione donna e Ape sociale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lafinanziaria sarà discussa in Consiglio dei ministri già nella serata del 15 ottobre, con largo anticipo rispetto al previsto. Molte questioni sono però ancora in bilico, su tutte quella delle. Le intenzioni sono di mantenere gli attuali strumenti di flessibilità con i limiti molto stringenti inseriti nel 2024. Questo significa salvare Apema anche103, anche se non è certo che si riusciranno a trovare tutte le coperture necessarie. Il piano includerebbe anche un aumento delleminime, che però risulta molto costoso anche a causa del fatto che l’esecutivo ha dovuto rinunciare a ridurre la perequazione degli assegni più alti.te leanticipate inLa maggioranza sta cercando un compromesso sullein