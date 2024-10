Pd, noi diversi e su Fitto difenderemo interessi italiani (Di martedì 15 ottobre 2024) "In Italia facciamo opposizione a Fitto, ma sapremo comportarci di conseguenza difendendo gli interessi italiani in quel consesso. Il nostro voto sarà sempre nell'interesse dell'Italia e sapremo comportarci in maniera diversa da come avete fatto voi chiamando la piazza". Così Alessandro Alfieri, senatore del Pd replicando alla premier Giorgia Meloni sul voto a Raffaele Fitto come commissario europeo, in Aula al Senato, dopo le comunicazioni della premier Meloni sul prossimo Consiglio Ue. Alfieri ha ricordato che proprio Meloni, da leader di Fratelli d'Italia, "il 5 settembre 2019 chiamò addirittura alla piazza contro gli inciuci scrivendo 'no grazie a Gentiloni' (come commissario Ue, ndr). Per amore di verità, noi non accettiamo lezioni di stile, noi sappiamo come comportarci". Quotidiano.net - Pd, noi diversi e su Fitto difenderemo interessi italiani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "In Italia facciamo opposizione a, ma sapremo comportarci di conseguenza difendendo gliin quel consesso. Il nostro voto sarà sempre nell'interesse dell'Italia e sapremo comportarci in maniera diversa da come avete fatto voi chiamando la piazza". Così Alessandro Alfieri, senatore del Pd replicando alla premier Giorgia Meloni sul voto a Raffaelecome commissario europeo, in Aula al Senato, dopo le comunicazioni della premier Meloni sul prossimo Consiglio Ue. Alfieri ha ricordato che proprio Meloni, da leader di Fratelli d'Italia, "il 5 settembre 2019 chiamò addirittura alla piazza contro gli inciuci scrivendo 'no grazie a Gentiloni' (come commissario Ue, ndr). Per amore di verità, noi non accettiamo lezioni di stile, noi sappiamo come comportarci".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo De Castro fuori da Ue dopo il doc Food for Profit - rientra assunto da Fitto? Giulia Innocenzi : “Sarebbe in evidente conflitto di interessi” - È finito al centro delle polemiche perché mentre sedeva in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo aveva anche incarichi retribuiti da varie aziende proprio del settore agricoltura. . Così, per conquistare l’appoggio dei socialisti, secondo il quotidiano La Repubblica, Fitto avrebbe un asso nella manica: Paolo De Castro, nel ruolo di consigliere. (Ilfattoquotidiano.it)

L’ombra del conflitto d’interessi sui commissari europei - c’è anche Fitto tra i dieci sotto esame - In attesa delle audizioni dei commissari designati, la strada per alcuni di loro appare sempre più tortuosa. Nel caso di Fitto si sottolinea il coinvolgimento in alcune indagini del passato, non valutate però dall’Europarlamento. La commissione ha intanto dato il via libera a tre commissari: l’olandese Wopke Hoekstra, il polacco Piotr Serafin e l’ungherese Oliver Varhelyi. (Lanotiziagiornale.it)

Ue - Meloni : a Fitto deleghe fondamentali per interessi Italia - “Nella lettera di incarico che Ursula von der Leyen scrive a Raffaele Fitto – ha aggiunto – quando si parla di riforme si dice di garantire che l’Europa metta in campo gli adeguati investimenti e le adeguate riforme per la sua crescita, quindi va inteso come materia di competenza economica. I fondi di coesione sono quasi 400 miliardi di euro di competenza del commissario Fitto per questa ... (Ildenaro.it)