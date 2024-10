Palermo, 15enne vittima di stalking tenta il suicidio: salvata in extremis dalla polizia (Di martedì 15 ottobre 2024) Bullismo e stalking sono due gravissime piaghe del nuovo millennio che continuano a mietere vittime, soprattutto tra i più giovani e gli adolescenti che sono anche i soggetti più fragili. Solo ieri c’è stata la tragedia di Senigallia, dove un ragazzino di 15 anni si è suicidato forse perché vittima di bullismo da parte di alcuni compagni. Un’altra tragedia stava per consumarsi a Palermo, dove la protagonista è sempre una giovanissima, una studentessa di 15 anni di un liceo palermitano che ha cercato di suicidarsi con un mix di farmaci. Il tentato suicidio di una 15enne: si allunga la minacciosa ombra dello stalking L’adolescente avrebbe assunto diversi psicofarmaci e medicinali in mezzo alla strada, in piazza Castelnuovo a Palermo, sotto gli occhi dei passanti e degli agenti dell’XI reparto mobile che sono intervenuti immediatamente quando l’hanno vista accasciarsi al suolo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Bullismo esono due gravissime piaghe del nuovo millennio che continuano a mietere vittime, soprattutto tra i più giovani e gli adolescenti che sono anche i soggetti più fragili. Solo ieri c’è stata la tragedia di Senigallia, dove un ragazzino di 15 anni si è suicidato forse perchédi bullismo da parte di alcuni compagni. Un’altra tragedia stava per consumarsi a, dove la protagonista è sempre una giovanissima, una studentessa di 15 anni di un liceo palermitano che ha cercato di suicidarsi con un mix di farmaci. Iltodi una: si allunga la minacciosa ombra delloL’adolescente avrebbe assunto diversi psicofarmaci e medicinali in mezzo alla strada, in piazza Castelnuovo a, sotto gli occhi dei passanti e degli agenti dell’XI reparto mobile che sono intervenuti immediatamente quando l’hanno vista accasciarsi al suolo.

