Nuova stagione al Cineteatro Imperia, Monreale si prepara ad un anno di eventi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Cineteatro Imperia di Monreale, inaugurato lo scorso dicembre, si prepara ad una Nuova stagione ricca di novità. L’entusiasmo che ha accompagnato la riapertura della struttura, ristrutturata dall’amministrazione comunale, è palpabile tra associazioni, gruppi teatrali, imprenditori e spettatori, numerosi fin dalle prime proiezioni. Obiettivo: concessione permanente per gli spettacoli L’amministrazione comunale sta lavorando per ottenere (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Nuova stagione al Cineteatro Imperia, Monreale si prepara ad un anno di eventi Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi, inaugurato lo scorso dicembre, siad unaricca di novità. L’entusiasmo che ha accompagnato la riapertura della struttura, ristrutturata dall’amministrazione comunale, è palpabile tra associazioni, gruppi teatrali, imprenditori e spettatori, numerosi fin dalle prime proiezioni. Obiettivo: concessione permanente per gli spettacoli L’amministrazione comunale sta lavorando per ottenere (live.it)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinema teatro Autora di Traversetolo : una nuova stagione - Il teatro cinema Aurora di Traversetolo festeggia quest’anno il decimo anniversario di riapertura al pubblico dopo la ristrutturazione. Lo fa proponendo una serie di spettacoli divertenti rivolti a tutti. L’obiettivo come sempre è quello di proporre momenti di socialità e leggerezza. Si parte... (Parmatoday.it)

La Gialappa’s Band apre la nuova stagione col botto : Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Mago Forest – Il video - . La nuova stagione del GialappaShow, in onda su Tv8, si aprirà questo 21 ottobre. https://t. #LauraPausini sarà la prima co-conduttrice della nuova stagione del #Gialappashow, in onda del 21 ottobre alle 21:30 su #Tv8. co/rZ3EvO8L1n— Mefisto (@AndreaMefi4753) October 15, 2024 Confermati i personaggi cari al pubblico del programma, come Jean Claude e Madre (Marcello Cesena e Simona ... (Open.online)

GialappaShow riparte da Laura Pausini : sarà la co-conduttrice della prima puntata della nuova stagione su Tv8 - 30 al via la nuova stagione del GialappaShow, il programma condotto dal Mago Forest con la mitica Gialappa’s Band (voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci) in partenza in chiaro su Tv8, ma in simulcast su Sky e in streaming su Now. L’annuncio è arrivato in queste ore sui social del programma e della stessa cantante con un clip divertentissimo dove si vede la cantante con tanto di tuta da ... (Superguidatv.it)