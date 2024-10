“Nonostante ciò che mi avete fatto, cerchiamo di essere amici”: cosa diceva ai bulli il 15enne suicida (Di martedì 15 ottobre 2024) A Fanpage.it parla Pia Perricci, l'avvocata della famiglia del ragazzo di 15 anni che ieri, lunedì 14 ottobre, si è tolto la vita a Senigallia. Da qualche tempo il minore subiva atti di bullismo e "i suoi genitori stavano cercando di capire come muoversi", ha spiegato la legale. "Avevano proposto al ragazzo di denunciare ma lui aveva detto di voler provare a risolvere in altro modo". Fanpage.it - “Nonostante ciò che mi avete fatto, cerchiamo di essere amici”: cosa diceva ai bulli il 15enne suicida Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Fanpage.it parla Pia Perricci, l'avvocata della famiglia del ragazzo di 15 anni che ieri, lunedì 14 ottobre, si è tolto la vita a Senigallia. Da qualche tempo il minore subiva atti dismo e "i suoi genitori stavano cercando di capire come muoversi", ha spiegato la legale. "Avevano proposto al ragazzo di denunciare ma lui aveva detto di voler provare a risolvere in altro modo".

Video “Nonostante ciò Video “Nonostante ciò

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.